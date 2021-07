Calciomercato Inter, nuovo obiettivo per la fascia | Marotta al lavoro

Marotta al lavoro per rinforzare l’Inter in questo calciomercato estivo, Stryger Larsen è il nuovo obiettivo per la fascia

Non solo Hector Bellerin. L’Inter valuta anche altri profili per rinforzare le corsie esterne dopo le partenze di Hakimi e Young. Tra quelli che Marotta starebbe monitorando con più attenzione, riporta ‘Tuttosport’, ci sarebbe Jens Stryger Larsen, terzino classe 1991 dell’Udinese. Reduce da buone prestazioni a Euro 2020 con la sua Danimarca, il terzino piace anche in Turchia, dove si paventa l’ipotesi Galatasaray.

Calciomercato Inter, dopo Hakimi: avanza l’ipotesi Stryger Larsen dall’Udinese

A causa dei problemi economici della proprietà, come già prospettato da Marotta, l’Inter dovrà agire in modo ‘creativo’ in sede di mercato. Così, l’eventuale innesto di Stryger Larsen rappresenterebbe un investimento a basso costo (5 milioni di euro il valore del suo cartellino) ma affidabile, considerata la sua esperienza già maturata nel nostro torneo. Nell’ultima stagione disputata coi friulani, il giocatore si è messo in mostra con 2 gol in 35 presenze totali.