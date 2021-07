L’Inter continua a guardarsi le spalle in merito al futuro di Nicolò Barella che piace da tempo in Premier League. Spunta anche una clamorosa ipotesi

Caccia aperta all’erede di Hakimi per l’Inter che deve andare a rinforzare la corsia di destra vista la partenza del marocchino approdato al PSG. Servirà una soluzione ‘creativa’ come sottolineato anche da Marotta per andare a rimpolpare l’organico in quella zona di campo. Tra i profili in ottica nerazzurra c’è il solito Hector Bellerin, possibile partente dall’Arsenal ma solo a determinate condizioni. I ‘Gunners’ per ora non aprono alla cessione in prestito con diritto di riscatto, cercando al contrario di monetizzare con maggiori certezze il suo addio. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Inter, proposta folle: opzione Barella per Bellerin

Secondo quanto sottolineato da ‘Sportmediaset’ anche lo stesso Arsenal si è iscritto alla corsa per Nicolò Barella, ritenuto un intoccabile dall’Inter. Sulle sue tracce si sono mosse tutte le big inglesi con Liverpool e Chelsea pronte anche a mettere sul piatto circa 70 milioni di euro pur di averlo. Resta comunque molto complesso pensare ai ‘Gunners’ alla luce anche della mancata qualificazione alla prossima Champions League, ma ciononostante secondo i colleghi la società londinese avrebbe provato proprio a chiedere informazioni e una sorta di prelazione per lo stesso Barella nell’ambito dell’operazione Bellerin per il quale l’Inter è ancora in attesa di capire eventuali sviluppi sulla questione prestito.