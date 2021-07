Calciomercato Inter, Premier pazza di Barella | Contromossa Marotta

L’Inter è alle prese con entrate e uscite sul calciomercato. Il nome di Barella attira inevitabilmente i maggiori club internazionali e non è il solo

L'Italia intera è ancora in festa per la meravigliosa affermazione a Euro 2020. Un trionfo che ha scatenato inevitabilmente interessi e mutamenti importanti anche in ottica calciomercato. Molti i big di Roberto Mancini che si sono messi in mostra, riuscendo ad aumentare notevolmente la loro valutazione e i club pronti a fare follie nell'attuale sessione di trattative.

Un nome che certamente rientra in questo discorso è sicuramente quello di Nicolò Barella. Il centrocampista italiano è riuscito a suon di prestazioni con l'Inter ad arrivare al tanto ambito scudetto. Ora anche l'affermazione da protagonista con l'Italia a Euro 2020 e prospettive tutte nuove per un calciatore di altissimo livello nel suo ruolo. Inevitabile quindi che la sua valutazione economica sia salita a dismisura nelle ultime settimane e che le big di Premier League siano pronte all'assalto del centrocampista. Marotta, però, non ha intenzione di farsi trovare impreparato.

Calciomercato Inter, tre big su Barella: Marotta non ci sente. E occhio a Skriniar

La Premier impazzisce per Nicolò Barella. Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’, Chelsea, Manchester United e Liverpool sarebbero pronte per andare all’assalto del centrocampista con offerte da 70 milioni di euro. Marotta, però, non ci sente: l’ex Cagliari è incedibile, punto fermo per il futuro dell’Inter e con prospettiva di rinnovo. Il nodo è quello relativo l’ingaggio: da 2,5 milioni si potrebbe arrivare a 4 milioni più bonus.

Un altro big resta nel mirino della Premier League. Stiamo parlando di Milan Skriniar che piace al Tottenham, a caccia di un difensore di alto livello in questa sessione di calciomercato. Si parla di 45 milioni per il suo cartellino. L’ex Sampdoria resta un’alternativa di primissimo livello a Joules Koundé del Siviglia, ma lo stesso centrale non sembra convinto di lasciare l’Inter.