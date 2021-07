Calciomercato Inter, svolta Barella | Prezzo alle stelle: la sua richiesta

Il futuro di Nicolò Barella è arrivato a uno snodo cruciale sul calciomercato. Il centrocampista valuta le prospettive, tra rinnovo e prezzo in salita

L’Inter dovrà pensare al futuro di Nicolò Barella nelle prossime settimane, con il chiaro tentativo di blindare il gioiello ex Cagliari che dominato a centrocampo nell’ultima stagione agli ordini di Antonio Conte. Non sempre a Euro 2020 è stato protagonista assoluto, ma la sua grinta e la sua costanza a centrocampo sono state armi preziosissime per Roberto Mancini nel trionfo finale. Proprio per questo motivo, le maggiori big internazionali, anche sulla scia delle ottime prestazioni con l’Inter. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il prezzo del centrocampista nerazzurro non può che essere in netta crescita. Barella si è imposto come uno dei migliori interni in circolazione e entrando nelle mire dei maggiori club internazionali. Viste le restrizioni economiche dell’Inter, non si può escludere nulla, ma l’ex Cagliari rappresenta un punto fermo assoluto per i nerazzurri, nel presente e nel futuro, anche con Simone Inzaghi in panchina. Euro 2020, però, anche per lui ha sicuramente variato valutazioni economiche e prospettive. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Inter, prezzo alle stelle per Barella e rinnovo all’orizzonte

Dopo aver perso Achraf Hakimi a suon di milioni, 68 quelli versati dal PSG, l’Inter non ha intenzione di indebolire ulteriormente la catena di destra. Proprio per questo, il futuro di Nicolò Barella propende verso i nerazzurri, ma prima ci saranno dei passaggi importanti da portare a termine. Innanzitutto, bisogna prendere atto della valutazione in crescita per il centrocampista, per cui ora serviranno almeno 60 milioni di euro.

Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, l’Inter in ogni caso non ci sente: è un punto fermo per il futuro e non c’è alcuna intenzione di perderlo. Il calciatore si aspetta, però, il rinnovo di contratto con la Beneamata con ritocco sull’ingaggio. La dirigenza vuole accontentarlo: dopo Euro 2020, le prospettive tornano a tingersi di nerazzurro.