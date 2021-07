Italia campione d'Europa, Damascelli stronca Immobile: Una palla al piede

Nonostante la vittoria di Euro 2020, le prestazioni del centravanti dell’Italia e della Lazio, Ciro Immobile, hanno fatto molto discutere

L’Italia è campione d’Europa! La vittoria, ai rigori, contro l’Inghilterra di Gareth Southgate da parte degli azzurri di Roberto Mancini, ha fatto esplodere l’entusiasmo in tutta la penisola. Caroselli fino all’alba e grandi festeggiamenti per una vittoria che mancava da ben 53 anni. Ma, com’è normale che sia, adesso è tempo di pagelle e resoconti finali e soprattutto uno dei calciatori della selezione italiana è finito nel mirino della critica. Stiamo parlando di Ciro Immobile, bomber della Lazio, che ha un po’ faticato, specialmente nelle ultime partite contro Spagna e, appunto, Inghilterra. L’ex portiere Fernando Orsi, però, lo difende a spada tratta: “Ad Immobile do 7.5 come voto, lo hanno criticato a sproposito. Ha fatto un grande lavoro, si è fatto sempre trovare pronto. Le critiche sono ingiuste”, le sue parole a ‘Radio Radio’.

Di parere decisamente opposto, sempre sulla stessa emittente, il parere esposto dai giornalisti Franco Melli e Tony Damascelli. Per il primo, Immobile merita 5: “È stata la grande delusione, insieme a Belotti, di questa Nazionale“. Il secondo, che concorda col voto del collega, esprime un giudizio decisamente tranchant: “Una palla al piede, un uomo regalato agli avversari. Le sue prestazioni, insieme a quelle di Belotti e Barella, sono state insufficienti. Per me, però, l’attaccante della Lazio non è una delusione, questo è il suo livello europeo”. Si continua a discutere, ma nel frattempo la coppa di Euro 2020 è arrivata a Roma e i festeggiamenti possono continuare.