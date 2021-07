Euro 2020, Italia-Inghilterra 1-1 ( 4-3 d.c.r.): super Donnarumma! Azzurri in trionfo!

Non sono bastati i tempi regolamentari per assegnare il trofeo a Wembley. Al gol di Shaw ha risposto Bonucci. Poi ai rigori a vincere è stata l’Italia di Roberto Mancini. Protagonista Donnarumma

Italia in trionfo. La finale di Euro 2020 è stata vinta dalla squadra di Roberto Mancini, che è stata più brava dal dischetto rispetto agli uomini di Southgate. Decisivi gli errori di Rashford, Sancho e Saka ma la vittoria azzurra porta la firma soprattutto di Donnarumma, che neutralizza due calci di rigore. Ininfluenti dunque i penalty sbagliati dai nostri, Belotti e Jorginho.

Italia-Inghilterra, Bonucci risponde a Shaw

Inizio shock per l’Italia, che dopo soli due minuti va sotto per la rete di Shaw. Il terzino mancino porta così avanti l’Inghilterra, raggiunta solamente al 22′ del secondo tempo con Leonardo Bonucci. La serata non è per nulla fortunata per gli azzurri di Mancini, che perdono all’86’ Federico Chiesa, per un guaio alla caviglia.

Si va ai supplementari, con l’Italia, che riparte senza Lorenzo Insigne, anche lui out per infortunio. Nei 30 minuti extra sono gli azzurri a provarci maggiormente. Poi come detto dal dischetto decisivo Donnarumma, con due rigori neutralizzati.

Italia-Inghilterra 1-1: 2 Shaw, 67′ Bonucci

Rigori

1 – Berardi GOL – Kane GOL

2 – Belotti X – Maguire GOL

3 – Bonucci GOL – Rashford X

4 – Bernardeschi GOL – Sancho X

5 – Jorginho X – Saka X