Brekalo protagonista delle voci di calciomercato. Dopo il sondaggio dell’Inter, per l’esterno croato del Wolfsburg avanza l’Atletico Madrid

Defilatasi l’Inter, con Bellerin sempre in pole per il dopo Hakimi, per Brekalo si possono aprire le porte della Liga. Come raccolto da Calciomercato.it, l’esterno croato piace molto a Simeone e dunque all’Atletico Madrid. Al momento il 23enne rappresenta un’alternativa al portoghese Guedes del Valencia, sul quale è però forte anche il Villarreal. In Spagna parlano di una prima offerta di 10 milioni di euro più Alcacer proprio del ‘Sottomarino giallo’, offerta respinta dal Valencia che per il 24enne almeno adesso spara altissimo chiedendo la bellezza di 35 milioni di euro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Per Brekalo, invece, ne ‘basterebbero’ 18, inoltre il Wolfsburg è aperto a un prestito con obbligo di acquisto a giugno 2022. In favore del classe ’98 di Zagabria giocano pure le statistiche non solo della passata stagione: soffermandosi solo sui gol, 7 in 29 gare di Bundesliga quelli realizzati da Brekalo, 5 in 31 partite della Liga da parte di Guedes. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il primo ne ha fatti per giunta di pesanti per la qualificazione alla Champions. Brekalo (27 presenze in Nazionale, di cui 3 a Euro2020) vanta qualche altro ammiratore nel massimo campionato spagnolo così come in Italia, Fiorentina oltre ai nerazzurri e in Premier, vedi il Leeds del ‘Loco’ Bielsa.