Inter: per il dopo Hakimi spunta Josip Brekalo, ventitreenne in forza al Wolfsburg. Il nazionale croato piace a Inzaghi dai tempi della Lazio

Ceduto Hakimi al Psg, l’Inter è al lavoro per cercare un degno sostituto del laterale marocchino tra i protagonisti assoluti della cavalcata Scudetto. Piero Ausilio si sta muovendo su più tavoli, con Bellerin che al momento sembra essere il più ‘caldo’. Oltre a tanti altri, da Dumfries a Zappacosta, stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it sul taccuino del Ds nerazzurro risulta esserci Josip Brekalo. Per il 23enne croato è stato fatto un sondaggio e aperto un dialogo con il Wolfsburg, dove milita pure di Paulo Otavio, brasiliano nei radar per la corsia mancina. Proprio i tedeschi rappresentano al momento l’ostacolo all’eventuale operazione visto che per ora non sono disponibili al prestito con diritto di riscatto – l’unica formula che può utilizzare adesso l’Inter -, semmai solo a un obbligo per un totale tra i 18 e i 20 milioni di euro. Lato ingaggio, invece, non ci sarebbero grossi problemi: il classe ’98 percepisce circa 2 milioni di euro netti.

Calciomercato Inter, Brekalo può starci nel 3-5-2. Il croato piace a Inzaghi

Brekalo è un esterno offensivo che però in Nazionale, vedi a Euro2020, ha dimostrato di saper agire anche da laterale a tutta fascia in un modulo con la difesa a tre. Non a caso a Inzaghi piace fin dai tempi in cui allenava la Lazio. A proposito, anche Tare rimane un suo ammiratore. Brekalo era un obiettivo della Fiorentina targata Gattuso e più volte è stato accostato sia al Milan che al Napoli, a lui è interessato anche il Leeds di Bielsa.