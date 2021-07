Nelle ultime ore si è parlato di un accordo quasi raggiunto per il passaggio di Onana all’Inter, ecco cosa abbiamo scoperto

Una volta formalizzata la cessione di Hakimi al Paris Saint-Germain, l’Inter non ha perso tempo e sta provando ad accelerare il passo su alcuni obiettivi in entrata. Sulla fascia destra, uno dei nomi più caldi resta quello di Hecotr Bellerin, ma lo spagnolo non è l’unico tema d’attualità in casa nerazzurra. Rappresentato dalla stessa agenzia dell’esterno dell’Arsenal, André Onana è un profilo che Ausilio e Marotta stanno monitorando con estrema attenzione. In scadenza a giugno 2022, il portiere camerunense è squalificato per doping fino a novembre e non rinnoverà il suo contratto con l’Ajax.

Calciomercato Inter, per Onana c’è la fila

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, ad oggi l’Inter ha semplicemente chiesto informazioni sul 25enne. Una manifestazione d’interesse concreta per un ingaggio ca costo zero che non è ancora sfociata in una trattativa avanzata. Grazie alla sua situazione contrattuale, Onana ha ricevuto diversi sondaggi anche da altri campionati. Arsenal, Lille, Monaco e Real Sociedad, tra le altre, hanno sondato il terreno, mentre in passato anche il Barcellona ha pensato di riportare a casa il prodotto delle sue giovanili. Una strada ancora in salita, dunque, che potrebbe complicarsi ulteriormente qualora una delle squadre interessate dovesse decidere di ingaggiarlo ora, pur dovendo aspettare fino a novembre inoltrato prima di poterlo utilizzare.