CMIT TV | Calciomercato Inter, Bellerin erede di Hakimi: le ultime

Hector Bellerin è il nuovo obiettivo dell’Inter per la fascia destra: le ultime sulla trattativa a CMIT TV

PER SEGUIRCI SU TWITCH >>> CLICCA QUI!

PER SEGUIRCI SU YOUTUBE >>> CLICCA QUI!

PER SEGUIRCI SU FACEBOOK >>> CLICCA QUI!

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Interspac, Cottarelli spiega l’azionariato popolare per l’Inter!

Si infiamma il calciomercato in casa Inter con la squadra di Inzaghi che sta per perdere Achraf Hakimi, esterno destro destinato al PSG di Pochettino. Al suo posto l’Inter ha messo nel mirino Hector Bellerin dell’Arsenal di Mikel Arteta. Ne parliamo su CMIT TV. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!