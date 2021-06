Calciomercato Inter, scelto dai nerazzurri il nome per il dopo Hakimi: c’è il gradimento del calciatore, trattativa in corso

Con l’addio di Hakimi ormai deciso in direzione Psg, l’Inter si fa avanti a caccia di un sostituto di spessore. Non sarà facile trovare un erede all’altezza del marocchino per la fascia destra, ma, anche se l’Inter cercherà di spendere il meno possibile per un laterale, è al lavoro per una pista con formula creativa. Il nome giusto può arrivare in prestito dalla Premier League ed è un calciatore già ripetutamente accostato al nostro campionato, Hector Bellerin.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, clamoroso Inter | Altro colpaccio dopo Calhanoglu

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Inter, Bellerin gradisce i nerazzurri: possibile prestito dall’Arsenal, le condizioni

Calciomercato.it vi ha raccontato nei mesi scorsi dell’interessamento anche della Juventus per Bellerin. E’ lui il nome ideale per Marotta e Ausilio, lo spagnolo a 26 anni è un profilo di grande esperienza internazionale. A quanto appreso dalla nostra redazione, il giocatore gradirebbe la destinazione, la trattativa è avviata con l’Arsenal. I ‘Gunners’ partono da una valutazione tra i 20 e i 25 milioni di euro. La preferenza degli inglesi sarebbe per una cessione a titolo definitivo, ma in settimana ci saranno contatti per valutare la possibilità di una formula diversa: nerazzurri a caccia di un prestito con diritto di riscatto. Bellerin era tra l’altro un’alternativa valida per il Psg, nel caso in cui non fosse arrivato Hakimi.