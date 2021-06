Calciomercato Inter, sostituto Hakimi: contatti avviati

L’Inter ha ormai chiuso la cessione di Hakimi al Paris Saint-Germain: i nerazzurri hanno avviato i contatti per il sostituto, i dettagli

Hakimi al Paris Saint-Germain, ormai l’operazione è chiusa. Si attende l’annuncio ufficiale dell’addio dell’esterno marocchino all’Inter. La società nerazzurra ha completato così la grande cessione necessaria per far rifiatare il bilancio ed ora va a caccia di un sostituto. Diversi i nomi sul taccuino di Marotta e Ausilio ma il nome sul quale si stanno concentrando i dirigenti nerazzurri è Hector Bellerin.

Come riferisce ‘Sky’, ci sono stati recenti contatti tra l’Inter e gli agenti del calciatore. La situazione è in divenire con i campioni d’Italia pronti a chiudere qualora dall’Arsenal dovesse arrivare un’apertura alla cessione in prestito con diritto di riscatto. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Interspac, Cottarelli spiega ‘azionariato popolare per l’Inter!

Calciomercato Inter, contatti per Bellerin

Il club inglese valuta il calciatore circa 20 milioni di euro e per l’Inter rappresenta una delle alternative valutate per il post Hakimi. Come raccontato da Calciomercato.it, Bellerin è seguito anche dalla Juventus ed era nel mirino del Psg prima della chiusura per Hakimi.

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Lo spagnolo è ora valutato dall’Inter, proprio per far fronte all’uscita di Hakimi. Con il sì al prestito con il diritto di riscatto, l’affare potrebbe decollare. Tra le alternative per l’out destro di Inzaghi c’è Zappacosta.