Il Paris Saint-Germain prosegue il proprio casting sulla fascia destra, con Juventus e Roma spettatrici interessate

In panchina anche questa sera nella gara contro il West Bromwich Albion, Hector Bellerin è pronto a lasciare l’Arsenal dopo circa dieci anni. L’esterno spagnolo è stato accostato più o meno di recente anche a Inter e Juventus, ma i contatti andati in scena nelle scorse settimane non hanno sin qui portato all’apertura di una trattativa concreta. Diversamente da quanto accaduto, invece, con altri club. Come scritto in precedenza, l’ex Barcellona è tornato ad essere un obiettivo sensibile del Psg nel momento in cui la dirigenza francese ha iniziato ad avere dubbi sul riscatto di Alessandro Florenzi dalla Roma. Un interesse forte che, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it, è stato ribadito anche la scorsa settimana nel corso di colloqui diretti tra i parigini e alcuni intermediari in missione in Francia.

Calciomercato Juventus e Roma, il Psg non molla Bellerin

Il casting non è tuttavia ancora finito, visto che Leonardo e il suo staff stanno valutando anche altri profili. Non farsi cogliere impreparati in caso di richieste eccessive da parte dei Gunners o di inserimenti prepotenti della concorrenza (il giocatore piace anche al Bayern e in patria) è la preoccupazione principale a Parigi. Si è parlato, ad esempio, anche di un ritorno di Aurier, ma questa soluzione non ha ancora messo d’accordo tutti in seno alla società transalpina. Valutazioni in corso che testimoniano come il ritorno in Italia di Florenzi, accostato anche ai nerazzurri, sia un’ipotesi abbastanza concreta.