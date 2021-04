Il riscatto di Florenzi da parte del Psg non è ancora sicuro e il futuro dell’ex romanista potrebbe scatenare un intrigo di calciomercato

Nonostante l’argomento del momento sia soprattutto la Superlega, le indiscrezioni di calciomercato continuano a viaggiare spedite, soprattutto sulle fasce. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato di come il riscatto di Alessandro Florenzi per 9 milioni di euro non sia affatto scontato. Il futuro dell’esterno giallorosso, riaccostato all’Inter di recente, potrebbe creare un effetto domino sul mercato, in grado di coinvolgere indirettamente anche la Juventus. Come anticipato a fine marzo, Hector Bellerin ha ricevuto nelle scorse settimane il via libera da parte dell’Arsenal per cercare una nuova squadra in estate.

Calciomercato Inter e Juventus: intrigo Florenzi-Bellerin

L’esterno spagnolo resta un obiettivo molto concreto del Psg che, tuttavia, deve prendere una decisione definitiva sull’ex romanista prima di decidere se affondare il colpo. Le informazioni in possesso di Calciomercato.it confermano i contatti molto concreti con il club francese, ma la prossima settimana sono in programma dei colloqui anche sul fronte italiano. Accostato al Barcellona, il 26enne è un nome che è stato più o meno di recente anche in orbita Juve. Dall’Inghilterra, intanto, continuano le voci sul forte interessamento dei Gunners per Hakimi come possibile sostituto. Una situazione che potrebbe fare entrare in scena anche l’Inter.