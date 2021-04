Annuncio di Hakimi sul suo futuro all’Inter e retroscena di calciomercato sul Napoli

Felice per la sua stagione con la maglia dell’Inter, Achraf Hakimi ha fatto il punto tra presente e futuro. L’agognato scudetto sembra ormai vicino: “Ne parliamo ma con rispetto, sapendo di non averlo ancora vinto. E’ l’obiettivo, non lo nascondo, ma mancano molte partite. Domani col Napoli sarà molto importante – spiega il terzino a ‘La Repubblica’ – Il mister è con noi qualunque cosa succeda. E’ un fratello maggiore, per età ed esperienza. Ci lascia liberi, ci permette di divertirci e in campo si vede. Fa parte di quel gruppo che lui stesso ha costruito”.

Inevitabili le domande in ottica calciomercato. Hakimi svela un retroscena sul Napoli: “Mi cercavano perché sono giovane e a Dortmund ho lavorato bene. Ma la squadra che mi attirava di più era l’Inter, un progetto di crescita. Nuovo logo? Mi piace, guarda al futuro. Un futuro che potremo costruire insieme. Spero di restare a lungo in questo club, sono felice”.

LA CRESCITA – “Al Real Madrid sono cresciuto con la difesa a 4, ma con tre centrali ho più libertà in attacco. L’attenzione per la tattica e la difesa, centrali nel calcio di Conte, mi sta rendendo un giocatore più completo. L’eliminazione dalla Champions ci ha permesso di concentrarci sul campionato. Le sconfitte ci hanno aiutato a capire cosa volevamo”.