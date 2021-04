L’Inter deve fare i conti con l’assalto del Real Madrid per un nerazzurro: l’idea di Zidane per rinforzare la propria rosa

Lo scudetto in arrivo ma l’Inter guarda già al futuro. Conte vede il traguardo a portata di mano, con gli undici punti di vantaggio dal Milan che rappresentano un margine di sicurezza ad otto giornate dalla fine. Ora è il momento di preparare i festeggiamenti, scaramanzia a parte, ma anche di progettare il futuro. Quello che dipenderà anche da come evolverà la situazione societaria.

Non è escluso che in estate qualcuno degli attuali big della rosa possa andare via, soprattutto davanti ad un’offerta importante. Tra i nomi che potrebbero essere al centro di voci di mercato c’è sicuramente quello di Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato è uno dei calciatori più utilizzati da Conte con l’ottavo minutaggio nella rosa. Il suo contratto però scade nel 2022 e questo è un dato che fa gola a diversi club. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Inter, il Real Madrid pensa a Brozovic

Tra i club interessati a Brozovic ci sarebbe anche il Real Madrid, secondo quanto riportato da ‘donbalon.com’. Il club spagnolo ha la necessità di rinforzare il proprio centrocampo, fornendo così un’alternativa in più al proprio allenatore. Tra i profili preferiti da Zidane c’è N’Golo Kanté del Chelsea, ma anche un altro calciatore della Premier League, Wilfred Ndidi del Leicester.

Occhi puntati anche in Italia su Milinkovic-Savic, ma – secondo quanto riporta il portale spagnolo – starebbe emergendo con molta forza proprio la candidatura di Marcelo Brozovic. Nelle prossime settimane sarebbe previsto un blitz da Madrid per presentare un’offerta per il croato: vedremo se basterà per convincere l’Inter a dire sì.