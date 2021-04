Calciomercato Juve e Inter, esterno in vendita | Prezzo fissato

Tra le priorità del calciomercato Juventus c’è anche il reperimento di esterni difensivi e su questo fronte arrivano buone notizie dall’estero

Alle prese con uno dei periodi più complicati della storia recente, la Juventus è chiamata oggi alla vittoria contro il Napoli per non perdere ulteriore terreno nella corsa Champions. A tenere banco sono ovviamente le notizie relative al futuro di Pirlo, la cui posizione potrebbe divenire ancora più traballante in caso di sconfitta. In vista della prossima stagione, però, continuano a rincorrersi le voci su addii pesanti (Cristiano Ronaldo e Dybala), senza per questo trascurare le indiscrezioni sul mercato in entrata. La stagione in corso ha messo in evidenza alcune profonde lacune nella rosa bianconera, che la dirigenza proverà a colmare in estate.

Calciomercato Juventus, Bellerin in vendita: ecco il prezzo

Oltre all’attaccante e al centrocampista, gli uomini mercato bianconeri stanno monitorando anche la posizione degli esterni difensivi. In tal senso, notizie incoraggianti arrivano dall’Inghilterra. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, infatti, nel corso di alcuni colloqui recenti con l’Arsenal, Hector Bellerin ha ottenuto il via libera per una cessione estiva. In base alle informazioni in nostro possesso, i Gunners hanno deciso di lasciar partire il terzino ventiseienne, a fronte di una valutazione di circa 20-25 milioni di euro. Non solo, perché da parte del giocatore cresciuto nel Barcellona c’è anche il gradimento per la destinazione juventina. Accostato anche all’Inter, l’ex Watford resta un obiettivo sensibile di diverse squadre europee, comprese Barcellona e Psg.