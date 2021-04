Calciomercato Juventus, dalla Spagna: sfuma lo scambio con Dybala

Calciomercato Juventus, Dybala sempre in bilico ma una pista di possibile scambio con la ‘Joya’ si allontana: le ultime dalla Spagna

La Juventus da oggi inizia a giocarsi una fetta consistente del suo futuro. I bianconeri in campo contro il Napoli per il vero e proprio spareggio per il posto Champions, che nell’immediato può decidere del futuro di Pirlo. In chiave futura, rimanere fuori dalla principale competizione europea del prossimo anno potrebbe avere effetti disastrosi sulle casse del club. In qualsiasi caso andrà a finire, Paratici è al lavoro per mettere a segno plusvalenze e rinforzare la squadra principalmente tramite scambi. Una delle pedine in ballo è sempre Dybala, il cui rinnovo appare sempre più lontano. La ‘Joya’ potrebbe dunque tornare utile in qualche operazione e si ripensa a fare fronte comune con il Barcellona, visti gli ottimi rapporti.

Calciomercato Juventus, pressing per Dembele ma il Barcellona vuole il rinnovo: niente scambio con Dybala

Tra le fila dei catalani, piace sempre Ousmane Dembele. Ma stando a quanto riportato da ‘Sport’ quest’oggi, la prospettiva dei blaugrana è cambiata. Il giocatore, sul piede di partenza fino a qualche mese fa, si è guadagnato la fiducia di Koeman e adesso il club vuole confermarlo. Si lavora al rinnovo di contratto fino al 2025, anche se l’entourage del giocatore per ora tentenna. Dubbi sull’aspetto economico, il Barcellona sa dell’interessamento di altri club tra cui proprio la Juventus e vuole formalizzare la proposta al più presto per arrivare alla fumata bianca nelle prossime settimane.