L’Inter non ha dimenticato Alessandro Florenzi, che Conte sarebbe felice di riabbracciare dopo l’incontro in Nazionale

L’Inter torna su Alessandro Florenzi. Il terzino del PSG e della Nazionale ha una situazione particolare per quanto riguarda il futuro. Questo perché è attualmente in prestito dalla Roma ai francesi, che hanno un diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro. Dopo l’esperienza al Valencia, il jolly di Vitinia ha lasciato nuovamente Trigoria a titolo temporaneo, il feeling con Fonseca non è mai scattato e nessuno ne ha mai fatto segreto. Con i parigini, Florenzi ha subito ingranato la marcia giusta, diventando importantissimo per Tuchel mentre con Pochettino per il momento è stato tutto condizionato dagli infortuni e dal Covid. Ma resta probabilmente un titolare del PSG, anche perché di alternative non ce ne sono granché.

Calciomercato Inter, Florenzi torna in orbita: due telefonate. Conte vuole anche Emerson

Leonardo sta riflettendo, sicuramente di concerto con l’allenatore, ad ora non sono arrivati segnali – né alla Roma né al calciatore – di un’intenzione di riscattare il classe ’91. E per questo lo scenario di un ritorno a Trigoria a fine stagione resta decisamente possibile. In tutto questo si inserisce l’Inter, che ha già flirtato in passato con Florenzi: come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, il terzino della Nazionale è tornato in orbita nerazzurra anche se in maniera timida. Ci sarebbero state già un paio di telefonate per capire la situazione, anche se per il momento nulla di concreto dal momento che il suo destino resta in mano al PSG. Le cifre sarebbero ovviamente contenute, non lontane dai 9 milioni del riscatto fissato ora, ma soprattutto il feeling con Conte è storico.

I due si sono già incontrati, con successo, in Nazionale. L’allenatore dell’Inter stima moltissimo Florenzi, per lui sarebbe un jolly in grado di ricoprire sì il ruolo sulle due fasce ma anche in mezzo al campo, come già accaduto con lui in Azzurro. L’esterno romano, ormai ex capitano giallorosso, piaceva anche alla Juventus un paio di stagioni fa e quindi a Marotta. Il PSG non ha ancora deciso il da farsi. I dubbi sul riscatto di Florenzi erano stati espressi anche durante la trasmissione del primo aprile della CM.IT TV. In ogni caso l’Inter non perde di vista neanche Emerson Palmieri, servirà un rinforzo sulla fascia sinistra con Young pronto a tornare in Inghilterra. Conte lo vorrebbe, il suo corso al Chelsea sembra ormai definitivamente chiuso, visto che neanche con Tuchel sta vedendo il campo.