Il destino di Antonio Conte all’Inter potrebbe vacillare a causa dell’interesse di un club di Premier League: cifre e dettagli

L’Inter di Antonio Conte prosegue la propria marcia trionfale verso uno scudetto, che dalle parti della San Siro nerazzurra manca ormai da diverso tempo. Lukaku e soci hanno collezionato undici successi di fila in Serie A, e domenica sera contro il Napoli proveranno a mettere in scena l’ennesima prova di forza di una stagione straordinaria. Tra i segreti del successo meneghino c’è inevitabilmente anche l’operato di Conte, che è riuscito a cambiare volto alla squadra, imprimendo forte e chiaro il suo marchio. Il tecnico salentino ha il contratto in scadenza 2022, e dall’Inghilterra potrebbe anche presentarsi una pericolosa insidia nei suoi confronti.

Calciomercato Inter, Conte piace in Premier: ci prova il Tottenham per il dopo Mourinho

Come evidenziato da ‘interlive.it’, Conte potrebbe finire nel mirino del Tottenham del presidente Levy, che sta ponderando l’idea di sollevare dall’incarico Josè Mourinho al termine di un’annata decisamente sottotono. L’esonero dello ‘Special One’ potrebbe arrivare soprattutto in caso di mancata qualificazione alla Champions League, che al momento dista ben 6 punti e con una folta concorrenza da fronteggiare.

Conte dal canto suo non disdegnerebbe un rientro in Premier League dopo la fruttuosa esperienza vissuta sulla panchina del Chelsea, che lo ha visto anche sul tetto d’Inghilterra. Ad ogni modo ad ora la situazione milanese dell’allenatore ex Juve rimane tranquilla, ma qualora dovessero mancare determinate garanzie, tra campo e mercato, in vista della prossima stagione il salentino potrebbe anche pensare di cambiare aria per andare in un’altra big europea. Al Tottenham, nel caso, Conte andrebbe di fatto a rilevare lo stipendio del collega Mourinho, con un sontuoso triennale da circa 17 milioni di euro a stagione, per un totale di 51 milioni.