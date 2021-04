L’Inter verosimilmente in estate cercherà un rinforzo low cost e il Napoli, secondo indiscrezioni dal Belgio, avrebbe deciso di cedere uno dei suoi big

L’Inter si avvia verso la conquista di uno scudetto preziosissimo soprattutto per il percorso cominciato da Antonio Conte, lo scorso anno avaro di soddisfazioni e anche in questa stagione deficitario in Champions League. Ormai solo un vero e proprio harakiri nerazzurro consentirebbe a Milan o Juventus di rientrare in corsa ad appena otto giornate dalla fine. Per essere ancora competitivo il prossimo anno e fare meglio anche in Europa, Marotta dovrà ancora puntellare la rosa, soprattutto rinforzando la panchina. Manca qualcosa nelle seconde linee, in difesa ma anche in attacco. Sanchez è l’unico vero vice sia di Lukaku che di Lautaro, visto che Esposito e Pinamonti non sono stati reputati pronti.

Servirebbe un nome di grande esperienza, come potrebbe essere quello di Dries Mertens. Il belga è stato già vicino all’Inter lo scorso anno, prima della decisione definitiva di restare al Napoli. Ma le carte sarebbe cambiate stavolta da parte del club azzurro. Come riporta il sito ‘voetbal24.be’, infatti, i partenopei avrebbero deciso di dire addio al 33enne con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto per liberarsi del suo ingaggio.

Fosse per il giocatore, continuerebbe ancora al ‘Diego Armando Maradona’, ma il Napoli avrebbe scelto diversamente. Secondo il portale belga, Mertens ha già la fila di pretendenti, tra cui c’è di nuovo proprio l’Inter di Antonio Conte. Insieme a lei, però, una sfilza di club inglesi: Arsenal, Chelsea e Tottenham. Una sfida sull’asse Milano-Londra. Sulla sponda nerazzurra dei Navigli, Mertens ritroverebbe Romelu Lukaku, suo compagno di nazionale e grande amico. Per l’Inter e Marotta sarebbe sicuramente un colpo low cost, vista l’età dell’attaccante.