Calciomercato Juventus, sfida con il Psg per il portiere

La Juventus valuta Audero come vice e con un eventuale addio di Buffon, ma sul portiere della Sampdoria c’è anche il Paris Saint-Germain

Protagonista anche nell’ultimo turno di campionato e autore di un’ottima stagione con la maglia della Sampdoria, Emil Audero è finito al centro delle voci di mercato in casa blucerchiata. Di lui si parla di un possibile ritorno alla Juventus. L’estremo difensore, nato in Indonesia, è un prodotto del settore giovanile del club bianconero e la stessa società sta pensando di riportarlo alla base per un ruolo da secondo portiere. Con le voci di un possibile addio di Gigi Buffon, Audero sarebbe uno dei primi nomi come papabile per il ruolo di vice del titolare, Szczesny o chiunque sarà, visto l’interesse bianconero per Donnarumma.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus | via Ronaldo: 60 milioni per il bomber!

Come però riferisce ‘Tuttosport’, oltre alla Juventus, anche il Paris Saint-Germain si sarebbe interessato ad Audero. Il portiere piace molto a Leonardo, che sta seguendo con grande attenzione i progressi del classe 1997. La Sampdoria, nel frattempo, se lo coccola e spara alto: il giocatore può partire solo per una cifra superiore ai 20 milioni di euro.