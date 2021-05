Robert Lewandowski può lasciare il Bayern Monaco. L’attaccante potrebbe sbarcare in Premier League: lo vogliono City e Chelsea. Servono 60 milioni di euro, attenzione ai possibili incastri con Cristiano Ronaldo









Il prossimo calciomercato sarà certamente quello dei grandi attaccanti. Ad oggi non è chiaro il futuro di Lionel Messi, che ha un contratto in scadenza fra pochi giorni, ma vale lo stesso per Mbappe, Neymar e Cristiano Ronaldo, che hanno accordi con i rispettivi club fino al 2022.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Come raccontato, il portoghese vorrebbe lasciare Torino. Ha voglia di vincere e teme che in bianconero non sia possibile. Il Real Madrid è chiaramente il sogno ma al momento i blancos hanno nel mirino altri obiettivi, come Haaland e appunto Mbappe.

Calciomercato Juventus, Lewandowski pronto a lasciare il Bayern

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, da Szczesny a Ronaldo | Parla Ancelotti

Nella lista dei grandi attaccanti pronti a cambiare aria e che potrebbe dar vita ad un vero e proprio domino dei bomber, c’è anche Robert Lewandowski. Il polacco avrebbe voglia di intraprendere una nuova avventura lontano dal Bayern Monaco. Secondo quanto riportato da ‘ESPN’, in prima linea per l’ex Borussia Dortmund ci sarebbero Chelsea e Manchester City. I bavaresi hanno fissato già il prezzo: Lewandowski può lasciare la Germania per 60 milioni di euro.

Il bomber 32enne può far gola a diversi club, non solo alle inglesi. Attenzione ad esempio al Real, che potrebbe pensare al polacco qualora non dovesse raggiungere i propri obiettivi ma anche alla stessa Juventus, in caso di addio di Cristiano Ronaldo. E’ davvero complicato, ad oggi, riuscire a capire i possibili incastri dei bomber, ma la sensazione è che sarà davvero un’estate movimentata.