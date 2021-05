Carlo Ancelotti parla di Mourinho alla Roma ma anche di calciomercato Juventus, Szczesny e Cristiano Ronaldo

“Roba grossa, un colpo da maestro”. Carlo Ancelotti commenta con entusiasmo l’arrivo di Josè Mourinho alla Roma. Il manager dell’Everton ha parole dolci per il suo collega: “Non me l’aspettavo, nessuno se l’aspettava… Mou porterà entusiasmo, conoscenze, personalità – spiega al ‘Corriere dello Sport’ – E’ un grande allenatore. Ho un bellissimo rapporto con lui, è un amico, e da tanti anni. Mi ha subito ringraziato per il messaggio che gli ho inviato, i complimenti, così ho aggiunto una cosuccia. Sono contento perché vai ad allenare una squadra alla quale tengo molto”.

Calciomercato Juventus, Ancelotti dribbla il colpo Szczesny

Interrogato sull’interesse del suo Everton per Szczesny della Juventus, Ancelotti ha parlato in modo chiaro: “Il portiere ce l’ho, è Pickford. Adesso penso solo al West Ham: se domenica lo battiamo rientriamo in Europa, se perdiamo siamo fuori. Per fortuna giochiamo a Londra”. A chi gli chiede se Cristiano Ronaldo è davvero finito, infine, il tecnico italiano risponde con un sorriso: “Quanti gol ha segnato quest’anno?”. Ventisette, “allora sì, è proprio finito”.