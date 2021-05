Fabio Paratici potrebbe lasciare la Juventus e volare al Manchester United: subito un colpo dalla Serie A, ostacolo Mourinho

Settimane di riflessioni per la Juventus. Testa al campo e alla corsa alla qualificazione alla Champions League, traguardo minimo ad inizio stagione ma ora assolutamente fondamentale. Soltanto dopo sarà il momento dei bilanci e delle decisioni con diversi addii possibili. Tra questi c’è anche quello di Fabio Paratici, finito anche in orbita Manchester United. Un eventuale approdo all”Old Trafford’ sarebbe accompagnato anche da possibili idee di mercato provenienti dalla Serie A.

Non è un segreto, ad esempio, l’ammirazione che l’attuale CFO della Juve nutre verso Nicolò Zaniolo. Il trequartista della Roma è ancora fermo per infortunio, ma è uno degli obiettivi da tempo di Paratici. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Juventus, Paratici vuole Zaniolo allo United: Mourinho alza il muro

Il dirigente bianconero potrebbe così chiedere al Manchester United uno sforzo per portare in Premier League Zaniolo. Un affare che però avrebbe più di un ostacolo. In primo luogo ci sono le perplessità dei Red Devils sul calciatore che è alle prese con un duplice lungo infortunio.

Poi c’è l’arrivo di Mourinho alla Roma: lo Special One è un ammiratore di Zaniolo e lo considera incedibile. Il 21enne è una delle colonne del nuovo progetto tecnico della Roma nell’idea dell’allenatore portoghese. Niente da fare quindi per Paratici.