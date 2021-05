Le ultime dalla Spagna sul futuro di Zinedine Zidane, uno dei papabili alla panchina della Juventus in caso di addio di Andrea Pirlo







Zinedine Zidane via dal Real, ieri buttato fuori dal Chelsea in semifinale di Champions, alla fine della stagione. In tal senso arrivano conferme da ‘Goal Espana’, il quale sostiene che all’interno dello spogliatoio delle ‘Merengues’ ci sia la convinzione che il francese non proseguirà la sua (seconda, da primo allenatore) avventura sulla panchina del Madrid. I giocatori lo vedono stanco e stufo da tutto quanto di negativo si trascina da inizio annata: calendario, piaga degli infortuni, critiche e tanto altro.

Calciomercato Juventus, si rafforza la pista Zidane. Sfida ad Allegri

La decisione di ‘Zizou’ sarebbe maturata già prima dell’uscita dalla Champions, per il suo futuro si fanno al momento, o meglio dire da mesi due ipotesi: la Nazionale transalpina, al posto di Deschamps dopo l’Europeo, e la Juventus, in sostituzione di Andrea Pirlo. Zidane, che al Real ha vinto ben cinque Champions – una da giocatore, una da vice di Ancelotti e ben tre, consecutive, da primo allenatore – è un vecchio ‘pallino’ di Andrea Agnelli, il cui futuro al timone della Juve è però al momento piuttosto incerto. In lizza per la panchina juventina c’è poi ovviamente l’altro grande ex Massimiliano Allegri. Staremo a vedere.