Calciomercato Inter, obiettivo in visita da Zanetti | Sfida a Juve e Milan

De Paul fa visita a Javier Zanetti a Milano: primi assaggi di nerazzurro per l’argentino, che in estate infiammerà il mercato







Rodrigo De Paul sarà tra i giocatori più ricercati della prossima sessione di calciomercato. Per l’argentino, reduce da un’altra stagione ad alto livello con l’Udinese, è il momento di cercare un nuovo progetto, con una big pronta a cucirgli un ruolo importante nella formazione titolare, oltre a dargli la possibilità di approcciarsi al palcoscenico europeo. L‘Inter può essere una delle piste più concrete per il futuro di De Paul, anche se ci sarà da vincere il solito ostruzionismo della famiglia Pozzo, pronta a chiedere una cifra molto alta per l’argentino, intorno ai 40 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, assalto a de Paul | Pronto lo scambio

Calciomercato Inter, obiettivo in visita da Zanetti

Intanto De Paul ha deciso di concedersi un piccolo assaggio di Milano e della maglia nerazzurra. Il numero 10 dell’Udinese ha raggiunto una bandiera dell’Inter, Javier Zanetti, al suo ristorante, El Botinero, tra le zone di Moscova e Montenapoleone della città meneghina. L’incontro, avvenuto a pranzo, è stato utile per farsi immortalare al ristorante e per lasciare il proprio autografo su una targa. Non ci sarebbero stati incontri con la dirigenza nerazzurra, con la quale sicuramente ogni possibile discorso sarebbe prematuro, ma intanto assaporare l’ambiente del Botinero, da sempre luogo nerazzurro, può essere un primo indizio.

LEGGI ANCHE >>> Udinese, Llorente: “De Paul pronto al grande salto. Su Conte e la Juve…”

Su De Paul è da sempre forte l’interesse sia della Juventus che del Milan, ma la richiesta di 45 milioni di euro fa da deterrente a entrambe le società. Se i rossoneri potrebbero vedere nell’argentino il perfetto erede di Hakan Calhanoglu, che a fine stagione lascerà quasi sicuramente i rossoneri avendo il contratto in scadenza, i bianconeri vorrebbero impreziosire il proprio centrocampo dopo eventualmente le cessioni di Ramsey e Rabiot. Discorsi per adesso prematuri, ma che iniziano a riscaldare il prossimo calciomercato.