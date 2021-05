Anche il Milan si unisce di gran carriera alla corsa per Rodrigo de Paul. Il centrocampista argentino piace anche a Juventus e Inter ma i rossoneri provano lo scambio

Tutti pazzi per Rodrigo de Paul. Il centrocampista argentino ha vissuto una stagione da incorniciare, facendo un ulteriore passo in avanti nella sua crescita personale sia dal punto di vista tecnico che della personalità. Il fantasista di Gotti è infatti leader tecnico assoluto dell’Udinese come testimoniano anche gli 8 gol e altrettanti assist in questo campionato di Serie A, che denunciano ormai il livello di un calciatore completo sotto tutti i punti di vista e pronto al grande salto. Sul mercato infatti de Paul piace da tempo a diversi top club italiani, tra cui Juventus e Inter soprattutto, ma anche il Milan è prontissimo a tornare nella corsa all’ex Valencia.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Milan e Roma, doppio ritorno di fiamma per Pezzella: la situazione

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, c’è il prezzo per il colpo a centrocampo | Incontro in sede

Calciomercato Milan, scambio per de Paul: parte l’assalto

L’argentino dell’Udinese costa 40 milioni e ha Raiola come procuratore che a casa Milan conoscono molto bene per le note vicende relative ad assistiti importanti come Ibrahimovic, Calhanoglu e soprattutto Donnarumma. Secondo quanto sottolineato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la dirigenza milanista studia una soluzione per aggirare l’ostacolo dell’alta valutazione. Il Milan infatti vorrebbe inserire nell’affare oltre ad un conguaglio cash anche i nomi di alcuni giovani in rampa di lancio: su tutti oltre ad Hauge ci sono anche Tommaso Pobega e Marco Brescianini, rispettivamente in prestito allo Spezia e all’Entella. I veritici dell’Udinese daranno solo più avanti una risposta alla luce anche della folta concorrenza.