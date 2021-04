Il calciomercato Milan lavora al colpo Kokcu per il centrocampo, c’è l’incontro in sede per il talento del Feyenoord

Sempre interessato ai giovani talenti, il Milan lavora al colpo Kokcu dal Feyenoord. Nei giorni scorsi si è verificato un incontro con l’entourage del centrocampista direttamente a Casa Milan, dove si sono visti gli uomini mercato rossoneri con suo padre e l’intermediario. Tra le parti si sarebbe trattato, però, soltanto di un meeting interlocutorio. Classe 2000, nella stagione in corso Kokcu ha realizzato 2 assist e 3 gol in 25 presenze totali.

Calciomercato Milan, colpo Kokcu a centrocampo: stabilito il prezzo

Accostato in Italia anche a Inter, Roma e Lazio, Orkun Kokcu l’anno scorso è stato valutato circa 25 milioni di euro ma ad oggi, riporta ‘Tuttosport’, il prezzo del suo cartellino potrebbe costarne circa la metà. L’ipotesi di un’asta internazionale, infine, non è da escludere: il Feyenoord ne sarebbe felice, ma per Maldini e Massara sarebbe un ulteriore problema per la buona riuscita dell’operazione.