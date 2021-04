Il Milan continua a pensare al prossimo calciomercato e si muove anche attraverso degli incontri ‘ufficiali’ in sede

In casa Milan tengono ancora irrimediabilmente banco le questioni relative a Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Insieme ad Alessio Romagnoli, che però scade nel 2022, sono le situazioni più spinose in assoluto per Paolo Maldini. In porta per ‘Gigio’ la questione resta totalmente bloccata, anche in attesa di sapere se il Milan parteciperà o meno alla prossima Champions League. Può essere un fattore verosimilmente determinante insieme a quello economico mentre per il centrocampista turco – come vi abbiamo raccontato anche diversi giorni fa – la Juventus ha già mosso dei passi come per Donnarumma. A centrocampo, visto che oltre a Calhanoglu anche Meite è in bilico, i rossoneri potrebbero dover mettere mano in maniera evidente.

Calciomercato Milan, incontro in sede con l’entourage di Kokcu

L’ultimo nome porta al turco Orkun Kokcu, centrocampista che però è nato in Olanda e gioca anche nel Feyenoord. Si tratta di un giovane talento, classe 2000, che milita anche già nella nazionale della Turchia. Piace a diversi club anche in Italia: ieri si è parlato di Roma, ma ora è spuntato anche il Milan. Come riporta ‘Sky Sport’, infatti, oggi c’è stato un incontro con l’entourage di Kokcu direttamente a Casa Milan, dove si sono visti gli uomini mercato rossoneri con il padre e l’intermediario del talento di casa Feyenoord.



Lo scatto del loro arrivo si è subito diffuso, ma si è trattato di un meeting ‘interlocutorio’, non si è parlato di offerte ufficiali e di cifre, ma intanto un canale è stato aperto in vista dell’estate. Maldini in ogni caso ha in testa di proseguire sulla linea verde, il club olandese ha qualche difficoltà economica e il Milan potrebbe sfruttare la situazione a suo vantaggio. Su Kokcu, oltre ai rossoneri e la Roma, ci sarebbero anche Lione e Inter.