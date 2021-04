Andrea Longoni sicuro sul futuro di Calhanoglu: il turco lascerà il Milan per approdare alla Juventus a parametro zero









Un futuro sempre più in bilico. In casa Milan continuano a tenere banco i rinnovi di Hakan Calhanoglu e Gigio Donnarumma. Ancora non ci sono novità all’orizzonte e le firme sul contratto continuano a tardare ad arrivare. L’intesa economica tra il club e l’entourage dei giocatori non c’è: la differenza tra richiesta e domanda è per ora troppo alta. Ed ecco allora che tanti club sono pronti ad approfittare dell’occasione. Tra questi c’è la Juventus, interessata sia al turco che all’estremo difensore campano. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Del futuro dell’ex Bayer Leverkusen ha parlato il giornalista di ‘Top Calcio 24’ Andrea Longoni, sottolineando come il giocatore molto probabilmente cambierà maglia in estate, accasandosi proprio ai bianconeri. “Credo che alla fine Calhanoglu andrà alla Juventus, con la quale c’è stato qualche discorso di recente. Anche per questo, forse, si spiega il suo rendimento negativo in campo nelle ultime partite” ha commentato.