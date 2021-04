Le parole di Roberto Perrone, giornalista del Corriere dello Sport, a CMIT TV. Il collega ha parlato del futuro del Milan ma anche di Pirlo

Intervenuto ai microfoni di CMIT TV, il collega Roberto Perrone, ha parlato del futuro del Milan. Il giornalista del Corriere dello Sport, punterebbe ancora su Stefano Pioli: “Se una società vuole programmare, deve partire da un progetto… Pioli non ha fatto male, è stato in testa 4-5 mesi. Ha fatto bene. bisogna capire su cosa punti, Pioli si è meritato la conferma, poi se confermi Ibra… Io sarei per tenerlo. Meriti di fare un campionato normale”.

TRA MALDINI E NUOVO TECNICO – “Vedo una società non proprio unita – prosegue Perrone -, se fossi il proprietario del club dopo le parole di Maldini lo avrei invitato a dimettersi. In Italia qualche buon allenatore c’è, magari potrebbe essere un’occasione per De Zerbi, per tentare di salire ancora ma io sto dalla parte di Pioli”.

PIRLO – “Non è mai stato in panchina, nemmeno quando giocava – prosegue Persone -. La Juve per 40 anni non ha esonerato un allenatore in corso d’opera. Ora hanno commesso l’errore di pensare che chiunque sedesse in panchina non avrebbe influito sul risultato. Purtroppo non è andata così, anche perché non ha avuto tempo per sperimentare. Sta sperimentando ancora adesso… Non si capisce che formazione abbia la Juve. Hanno pensato di poter far a meno dell’allenatore”.