Calciomercato Fiorentina e Shakhtar, contatti in corso per De Zerbi

L’allenatore Roberto De Zerbi appare destinato a lasciare il Sassuolo: per lui, restano calde le piste Fiorentina e Shakhtar Donetsk

Mentre il Sassuolo mette nel mirino la Roma per la conquista del settimo posto in classifica, l’allenatore Roberto De Zerbi riflette sulla sua prossima destinazione. In scadenza di contratto con gli emiliani, nonostante l’appello del presidente del club Carlo Rossi, il suo futuro appare lontano dal ‘Mapei Stadium’. In particolare, come raccontato nei giorni scorsi dalla nostra redazione, è forte il pressing dello Shakhtar Donetsk per il 41enne trainer bresciano, a sua volta stuzzicato da questa possibilità. E, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, anche nella serata di ieri sono proseguiti i contatti con gli ucraini. Il club ha il gradimento assoluto dell’allenatore bresciano, attratto dalla visione calcistica e strategica della dirigenza, portata avanti anche da José Boto, estimatore di vecchia data delle idee tattiche di De Zerbi. Il tecnico si è preso un po’ di tempo per prendere una decisione definitiva, ma il dirigente portoghese non ha intenzione di mollare la presa. Nel frattempo, è tornata in auge la candidatura anche della Fiorentina, interessata anche a Gennaro Gattuso, anch’egli in scadenza di contratto il 30 giugno prossimo.

Fiorentina e Shakhtar, De Zerbi riflette sul futuro

Detto dello Shakhtar, mirino puntato sulla Fiorentina. Mentre Beppe Iachini sta cercando di portare la squadra matematicamente in salvo, la dirigenza riflette sul futuro della guida tecnica. E De Zerbi è un nome che piace, e non poco. Allo stato attuale, però, non risultano accordi trovati tra le parti che, com’è normale che sia in questo periodo, hanno avuto modo di parlarsi per cercare di capire la fattibilità dell’operazione. Vengono smentite, ad oggi, invece le piste che portano alla Roma, molto vicina a Maurizio Sarri, e al Napoli, con Luciano Spalletti in pole position. Roberto De Zerbi sta riflettendo sul da farsi, come dichiarato dallo stesso allenatore al termine della sfida contro la Sampdoria. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni.