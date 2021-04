Missione italiana dello Shakhtar Donetsk per Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo

Come anticipato da Calciomercato.it, Roberto De Zerbi è in contatto con lo Shakhtar Donetsk, fortemente interessato alla sua firma per le prossime stagioni. Il tecnico italiano, che sta guidando il Sassuolo verso un altro campionato positivo, sta dunque vagliando tutte le opzioni per il suo futuro, tra le quali figurano altresì Fiorentina e Napoli. Il pressing del club ucraino è però costante e potrebbe intensificarsi.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Agnelli accerchiato | La rivelazione di Moggi

Calciomercato, missione dello Shakhtar per De Zerbi: le ultime

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV – Sassuolo, Rinaudo ‘lancia’ De Zerbi: “Ha meritato una possibilità”

Come appreso da Calciomercato.it, infatti, José Boto e Darijo Srna sono già stati in Italia per avere dei colloqui con l’entourage di Roberto De Zerbi e sono in attesa di nuovi segnali per viaggiare nuovamente nel Bel Paese per tentare di definire l’accordo. Boto, dal canto suo, nei colloqui avuti con i proprietari della Roma prima dell’arrivo di Pinto in giallorosso, aveva già previsto nel suo progetto la presenza di De Zerbi alla guida tecnica. Il destino del tecnico 41enne può quindi essere lontano dal Sassuolo.