Calciomercato Juventus, Agnelli accerchiato | Ma arrivano conferme

Il futuro della presidenza di Andrea Agnelli è più in bilico che mai dopo il caos Superlega: intanto, arrivano conferme da Torino

Il sogno Superlega di Andrea Agnelli, dopo essersi acceso nella notte di domenica, si è sgonfiato in sole 48 ore. Una debacle totale, sotto ogni punto di vista, quella che ha travolto i 12 club fondatori della nuova competizione europea. A pagare dazio, però, potrebbero essere soprattutto quelli che sono stati i principali fautori della Superlega: Florentino Perez e, proprio, Andrea Agnelli. Mentre il presidente del Real Madrid continua a mantenere una posizione solida in Spagna, il numero 1 bianconero è molto più in bilico. Da Torino, intanto, arrivano conferme sul futuro del figlio di Umberto e della presidenza della Juventus. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, Agnelli accerchiato | Moggi lo conferma: “Resta il presidente”

Non sono tempi semplici per il presidente della Juventus. Secondo quanto riportato da ‘La Stampa’, diversi presidenti di Serie A si starebbero rivolgendo ad uno studio legale per capire se ci siano le condizioni di procedere contro Andrea Agnelli perché lavorava al progetto Superlega nel corso della decisione sui fondi. Una nuova riprova dell’immagine ormai rovinata del numero uno bianconero: proprio questo aspetto potrebbe portare John Elkann a rimuovere il cugino Andrea dal suo incarico, per tutelare la reputazione della Juventus. I nomi dei possibili sostituti che circolano, poi, restano sempre quelli: Alessandro Nasi, in pole, Del Piero, Lippi e Marotta in seconda fila.

Mentre tutti parlano dell’addio e della necessità delle dimissioni di Andrea Agnelli, Luciano Moggi non ha dubbi sulla permanenza del figlio di Umberto. Sul proprio profilo ‘Twitter’, l’ex dirigente bianconero ha dichiarato: “Agnelli è e rimarrà Presidente della Juventus”. Anche le dichiarazioni di Andrea, dopo il caos Superlega, vanno in questa direzione. Ora che i sogni di una nuova competizione europea – e di introiti maggiorati – sono terminati, Agnelli è intenzionato a concentrarsi al 100% sulla società piemontese ed a riportarla ai vertici del calcio italiano ed europeo.