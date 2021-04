La situazione decisamente complicata della SuperLega e l’addio di diverse società, fra le quali anche l’Inter di Steven Zhang negli ultimi minuti, potrebbe imbarcare definitivamente il progetto promosso da Florentino Perez ed Andrea Agnelli, con quest’ultimo che potrebbe anche lasciare la presidenza della Juventus

La posizione di Andrea Agnelli, numero uno della Juventus, è cambiata radicalmente in 48 ore: da protagonista insieme a Florentino Perez di un clamoroso ‘colpo di stato’ all’organigramma del calcio europeo alla possibilità di lasciare la presidenza della Vecchia Signora dopo l’imminente fallimento del progetto SuperLega.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Alessandro Nasi, cugino di Andrea Agnelli, potrebbe essere l’uomo giusto per prendere il posto dell’attuale chairman della Juventus. Nasi è il cugino del presidente bianconero e vicepresidente della Exor. Inoltre, per le cronache rosa, è conosciuto per essere il compagno di Alena Seredova, ex moglie di Gianluigi Buffon, secondo portiere proprio della Vecchia Signora.