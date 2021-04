L’allenatore del Sassuolo è in contatto con il club ucraino. La trattativa resta aperta e non si escludono nuove opportunità, in serie A o all’estero

Tentazione estera. Roberto De Zerbi potrebbe lasciare il Sassuolo a fine stagione, per sposare il progetto di un club europeo. Il forte interesse dello Shakhtar è noto da tempo tanto che proprio nelle ultime ore il club di Donetsk ha alzato il pressing, con l’obiettivo di chiudere a stretto giro la trattativa. Da parte sua, il tecnico dei neroverdi accostato anche alla Fiorentina (dove Gattuso è in pole) e al Napoli prende tempo: studia il mosaico delle panchine italiane e straniere, senza escludere nuove e improvvise opportunità. Di certo, mai come in questa stagione, si fa sempre più concreto l’addio dell’allenatore classe ‘79. Il Sassuolo è consapevole della volontà del manager bresciano di fare il salto di qualità e per questo, in caso di no al rinnovo del contratto, sarebbe pronto ad accogliere le sue richieste.