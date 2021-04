L’avventura a Napoli di Gennaro Gattuso è destinata a concludersi in estate a prescindere da come finirà la stagione. Prima scelta per la Fiorentina

Il futuro di Gennaro Gattuso non sarà al Napoli. Le strade del tecnico calabrese e degli azzurri dovrebbero separarsi in estate a meno di clamorose sorprese. I partenopei al momento sono in piena lotta per un posto in Champions League, e grazie a cinque vittorie nelle ultime sei partite hanno rilanciato una candidatura estremamente autorevole. Ciononostante il contratto con gli azzurri scadrà al termine del campionato e la separazione è ormai certa, soprattutto in virtù di un rapporto leggermente incrinato con De Laurentiis con lo sfogo dei mesi scorsi dopo la partita contro il Parma. In questo contesto, come anticipato anche da Calciomercato.it, si fa sotto con convinzione la Fiorentina di Commisso, che spera di portare Gattuso in viola.

Stando a quanto sottolineato anche da ‘Sky Sport’ nel futuro della Fiorentina potrebbe esserci proprio Gattuso, divenuto prima scelta per la panchina della viola nella prossima annata. Alla luce del fatto che il tecnico calabrese ha ancora un obiettivo importante da raggiungere col Napoli, non è stato sancito ancora un accordo con la società toscana. Il nome di Gattuso è inoltre molto gradito a Commisso, ma anche da tutta la dirigenza, che si cautela anche con un paio di alternative. Gli altri nomi sono quelli di Juric e De Zerbi, in scadenza col Sassuolo.