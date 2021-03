Il destino di Gattuso sarà, quasi certamente, lontano da Napoli: la Fiorentina sta spingendo, sullo sfondo Lazio e Monza

Nonostante alcuni rumors riscontrati nelle ultime ore, il futuro di Gennaro Gattuso non sarà al Napoli: solo un’imprevista (ed la momento imprevedibile) riconciliazione con patron De Laurentiis potrebbe sanare una frattura non ricomponibile neppure se il tecnico dovesse condurre la squadra in Champions League. Questo il motivo per il quale, in un movimentato mercato allenatori, anche Gattuso sta ascoltando proposte ed interessamenti.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, nelle ultime ore c’è stato il sorpasso della Fiorentina rispetto alle altre possibili pretendenti. Il club di Rocco Commisso ha vissuto in queste ore il traumatico addio di Cesare Prandelli alla panchina viola, richiamando in sella l’esonerato Iachini, ancora sotto contratto. Un segnale preciso: si finisce la stagione con le risorse interne per, poi, programmare il futuro. I segnali che arrivano dai vertici gigliati sono quelli di un gradimento importante per Gattuso e per il suo lavoro: viene visto come l’uomo giusto per la rinascita viola, così come è stato anche testimoniato nelle ultime ore. Un sorpasso, quello della Fiorentina, rispetto ad altre possibili destinazioni.

Gattuso-Fiorentina, ecco perché la Viola avanza sulle altre ipotesi

Le altre squadre che hanno sondato Gattuso sono la Lazio ed il Monza. Al momento, però, la società capitolina è impegnata sul rinnovo di Simone Inzaghi (con il tecnico piacentino che ha anche la Juventus come opzione). Si tratta comunque di una possibilità di prolungamento ancora molto concreta, nonostante gli accostamenti (anche alla panchina dello stesso Napoli) delle ultime ore.

Senza la certezza della Serie A, invece, l’ipotesi Monza non può esser presa in considerazione da Gattuso. Così come non potrebbe esser soddisfatta la richiesta di 2.5 milioni a stagione.