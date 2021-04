Calciomercato, torna Lippi | In panchina Gattuso o Cannavaro!

Pronta la rivoluzione di calciomercato in casa Fiorentina, dove in panchina può arrivare uno tra Gattuso e Cannavaro col ritorno di Lippi in Italia

Il campionato volge al termine e la Fiorentina inizia a programmare la prossima stagione. L’obiettivo della società di Commisso è quello di evitare un’altra stagione difficile come quella attuale. Il primo a farne le spese potrebbe essere il tecnico Beppe Iachini, considerata la rivoluzione che vuole approvare la dirigenza italoamericana. Tra i profili al vaglio figurano Sarri, Juric, De Zerbi e Italiano, ma la vera idea suggestiva è quella di un ritorno in Italia di Lippi nel ruolo di direttore tecnico.

Insieme al ritorno in Italia dell’ex Ct nelle vesti di dirigente, riporta il ‘Corriere Fiorentino’, oltre a Gattuso, per la panchina viola si pensa anche all’arrivo di Fabio Cannavaro, pronto per la prima esperienza italiana dopo le panchine in Cina. L’idea di affidare la squadra all’ex capitano azzurro sarebbe stata del procuratore Davide Lippi e patron Commisso non avrebbe chiuso la porta.

Come anticipato da Calciomercato.it, al momento la Fiorentina ha superato la concorrenza per l’eventuale arrivo di Gattuso. I segnali che arrivano dai vertici gigliati sono quelli di un gradimento importante per il tecnico del Napoli, considerato come uomo giusto per la rinascita viola.