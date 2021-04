Il Milan è alla ricerca di un centravanti da affiancare a Zlatan Ibrahimovic. Piace parecchio Vlahovic della Fiorentina. Possibile scambio con i viola: sul piatto il cartellino di Leao

Il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic è ormai cosa fatta. Manca solo l’annuncio ufficiale, che non dovrebbe tardare ad arrivare: l’attaccante svedese si legherà al Milan per un’ulteriore stagione ma non sarà l’unico centravanti della rosa.

Il club rossonero aveva deciso, già a gennaio, di affidarsi ad un nuovo attaccante, da affiancare a Ibra ma l’avventura di Mario Mandzukic ha faticato a decollare. Il croato (oggi è finalmente tornato in gruppo), praticamente non è mai stato a disposizione di Pioli, che ha potuto contare su di lui solamente per cinque partite.

L’idea del Milan è dunque quella di acquistare un centravanti più giovane che possa garantire un importante numero di gol. ‘Sportmediaset’ conferma i profili accostati ai rossoneri in questi giorni: si seguono Andrea Belotti e Dusan Vlahovic. Per il calciatore del Torino, che piace pure alla Roma, Maldini e Massara non vorrebbero andare oltre i 20 milioni di euro. L’ex Palermo, lo scorso 20 dicembre ha compiuto 27 anni: non proprio il profilo perfetto per Elliott, che preferirebbe giocatori più giovani.

Calciomercato Milan, Leao per arrivare a Vlahovic

A rappresentare il profilo ideale è invece Dusan Vlahovic, che però ha una valutazione di 40 milioni di euro. Sportmediaset sottolinea come il giocatore avrebbe l’approvazione sia di Ibrahimovic che di Stefano Pioli. La Fiorentina, come detto, vorrebbe tanti soldi per il suo giovane centravanti, classe 2000, ma attenzione ad un possibile scambio. Leao, infatti, piace parecchio alla dirigenza viola e chissà che non possa nascere una trattativa, che porti a cambiare maglia i due giovani attaccanti.