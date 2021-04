Il Milan in estate rafforzerà la corsia destra con un nuovo innesto. Si continua a seguire con interesse Ikone del Lille, per il quale servono circa 30 milioni di euro. Cessione in vista per Castillejo

L’avventura al Milan di Samu Castillejo è destinata a concludersi. I rossoneri vorrebbero privarsi del calciatore spagnolo, senza fare una minusvalenza. Il prezzo è dunque fissato a circa 8-10 milioni di euro: in Liga diversi club hanno mostrato interesse nei suoi confronti. Siviglia, Valencia ma anche il Villarreal, sua ex squadra, sono pronti a formulare un’offerta.

Un suo addio darà spazio ad un nuovo innesto: l’obiettivo è migliorare la corsia destra, dove il Milan sta facendo parecchia fatica. L’inizio di stagione positivo di Saelemaekers aveva lasciato ben sperare ma dopo l’infortunio il belga non è riuscito a tener un alto rendimento. Castillejo, invece, non ha mai sfruttato in pieno le occasione avute da Pioli. Serve un giocatore che garantisca una maggiore qualità vicino alla porta. Negli ultimi giorni si è tanto parlato di Ilicic, che può certamente ricoprire quel ruolo anche se non è un esterno.

In passato si è fatto soprattutto il nome di Florian Thauvin, che non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il Marsiglia. Le richieste del francese, però, non sono certo basse.

Calciomercato Milan, conferme su Ikoné

Un’altra pista porta ancora una volta in Francia: gazzetta.it, conferma, che il Milan sta seguendo con attenzione Jonathan Ikoné del Lille. I rapporti tra i due club sono davvero ottimi e questo potrebbe certamente favorire un’eventuale trattativa. Il prezzo dell’esterno francese classe 1998 è però già importante: si parla di una cifra tra i 20 e i 30 milioni di euro. E’ pure vero, però, che Ikoné rappresenta in pieno il profilo ideale tracciato da Elliott, giovane, con un’importante esperienza che può crescere ancora tanto. Le prossime settimane, una volta risolti i problemi rinnovi legati a Donnarumma e Calhanoglu, si farà chiarezza anche sui possibili acquisti. La qualificazione in Champions League non potrà che fare ovviamente la differenza.