Sfida tra Roma e Milan per il bomber del Torino Andrea Belotti, rinnovo tardivo per il talento italiano

Autore di 11 gol e 6 assist in 27 presenze stagionali, Andrea Belotti non è certo della permanenza al Torino. Il suo contratto scade a giugno 2022 ma non sono ancora stati fatti passi concreti verso il rinnovo. Così, molteplici sono le squadre pronte ad approfittarne già la prossima estate. Il Milan è interessato da tempo, ma deve fare i conti con la concorrenza della Roma, tra le altre. Maldini e Massara studiano la mossa vincente per battere la concorrenza.

Con l’eventuale approdo in Champions League, il Milan avrebbe i fondi necessari per tentare l’assalto a Belotti. Il prezzo del bomber, rispetto alle cifre di alcuni anni fa, complici la crisi economica e la scadenza del contratto, sembra notevolmente sceso. I rossoneri, riporta il ‘Corriere dello Sport’, dovrebbero fare un tentativo estivo con un’offerta da circa 20-25 milioni di euro, ancora distante dalle richieste del Torino. Belotti sarebbe altresì affascinato dall’ipotesi Roma, ma Tiago Pinto potrebbe ritirare il suo interesse di fronte a cifre vicine a quelle prospettate dalla dirigenza milanista.