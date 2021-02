Belotti è finito nel mirino del Milan, soprattutto con una situazione rinnovo complicata: ecco le parole di Stefano Donati a CMIT TV



Il Milan è agli ottavi di finale di Europa League, dove affronterà il Manchester United, come decretato dall’urna di Nyon. Non è un periodo particolarmente brillante però per i rossoneri di Stefano Pioli, anche con la vicenda Ibrahimovic e alcuni rinnovi importanti ancora in stand-by. Tra le suggestioni principali in tema di calciomercato, però, c’è quella che porterebbe ad Andrea Belotti. In diretta a CMIT TV il giornalista Stefano Donati ha parlato del sogno che porta al Gallo: “Per lui è il momento di fare il salto di qualità e lottare per qualcosa in più, è il giocatore ideale per il Milan al di là della fede rossonera. Belotti sarebbe un passo in avanti per attacco”.

Non solo, perché il giornalista di ‘Telelombardia’ ha parlato del futuro di Donnarumma: “Trattativa totalmente ferma, Raiola vuole 10 milioni ma l’offerta è di 7,5. Il Milan deve dargli quello che vuole secondo me, perderlo a zero sarebbe una follia”.