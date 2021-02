Milan e Roma hanno centrato gli ottavi di finale di Europa League battendo Stella Rossa e Braga: sorteggio sfortunato

L’Europa League entra nella sua fase caldissima. A Nyon, in Svizzera, alla Casa del Calcio Europea, va in scena il sorteggio degli ottavi di finale dopo che nella giornata di ieri si sono conclusi tutti i match dei sedicesimi. Missione compiuta per il Milan e la Roma, che hanno superato rispettivamente Stella Rossa e Braga. Per il Napoli, invece, il percorso si è chiuso contro il Granada: fatale lo 0-2 dell’andata in Spagna. A questo punto la competizione entra nel vivo con tanti top club presenti nell’urna unica degli ottavi, dal momento che non sono previste limitazioni e le possibili avversarie sono quindici.

Sorteggio ottavi Europa League, le avversarie di Roma e Milan

Possibili sia ‘derby’ che sfide contro squadre affrontate già nel girone, quindi tra gli scenari c’è anche quello di un Roma-Milan con i giallorossi che potranno pescare anche lo Young Boys (il Lille è stato eliminato). I pericoli sono tanti e in cima ci sono senza dubbio Tottenham, Manchester United, Arsenal e Ajax oltre alle insidie Villarreal e Shakthar. Dalle 13 via al sorteggio per scoprire le avversarie di Roma e Milan agli ottavi di finale di Europa League.

L’esito dei sorteggi di Europa League

AGGIORNAMENTO 13.13 Ottavi di finale:

Ajax-Young Boys

Dinamo Kiev-Villarreal

ROMA-SHAKHTAR DONETSK

Olimpiacos-Arsenal

Dinamo Zagabria-Tottenham

MANCHESTER UNITED-MILAN

Slavia Praga-Rangers

Granada-Molde

SORTEGGIO FINITO

Gli ottavi di finale si giocheranno a metà marzo. L’andata l’11 del mese, il ritorno il 18.