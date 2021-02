Pagelle e tabellino di Milan-Stella, match di San Siro valido per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League

Il periodo difficile per il Milan non è ancora passato. Contro la Stella Rossa arriva la qualificazione ma che sofferenza. Al gol di Kessie, tra i migliori in campo, risponde un ottimo Ben. Male ancora una volta Dalot, così come Castillejo. Ottimi gli spunti, tra i serbi, di Ivanic.

Ecco i voti

MILAN

Donnarumma 7 – Festeggia il compleanno con una super parata su Sanogo che salva il Milan.

Calabria 5,5 – Dopo un primo tempo privo di spunti va spesso in difficoltà con Ivanic. Dal 65′ Theo Hernandez 6 – 25 minuti per un paio di affondi sulla sinistra.

Tomori 6,5 – Ritrova l’aggressività persa all’andata. In marcatura è concentrato fino alla fine, sia su Falcinelli prima e Pavkov dopo.

Romagnoli 5,5 – Si fa beffare troppo facilmente in occasione del gol di Ben, poi non commette altri errori ma è evidente che il momento non è dei migliori.

Dalot 5 – Fatica ancora una volta tantissimo in fase difensiva, con letture sbagliate. In avanti, invece, sono buoni i tempi di inserimento, quando gioca a sinistra. In uno di questi spara in bocca al portiere un pallone che sarebbe dovuto andare in rete.

Meite 6,5 – Dopo un inizio timido si fa notare per buone letture in fase difensiva. Davvero bello l’assist nel finale che manda in porta Rebic.

Kessie 6,5 – Dal dischetto non sbaglia. Torna ad alzare i ritmi come sa fare lui.

Castillejo 5,5 – La sensazione è sempre quella che difficilmente si renderà pericoloso. Tanta corsa ma risulta poco incisivo. Dal 65′ Saelemaekers 6 – Pochi minuti ed è subito gol ma annullato per fuorigioco. Entra facilmente in partita, rendendosi pericoloso con la sua velocità.

Krunic 6 – Interpreta in maniera diversa il ruolo di trequartista, meno qualità e più quantità. Ci mette i muscoli, rendendosi utile alla squadra. E’ da un suo calcio che nasce il rigore. Dal 45′ Rebic 5 – Dopo pochi minuti sbaglia un gol praticamente fatto. E’ sempre nel vivo dell’azione ma risulta sempre troppo lezioso.

Calhanoglu 6 – Cresce nel corso della partita, entrando sempre più nel vivo dell’azione rossonera ma negli ultimi minuti la benzina finisce e va in difficoltà.

Leao 5,5 – La sua partita vive, come gli capita spesso, di fiammate. Stasera non riescono ad accendere il match. Dal 45′ Ibrahimovic 6 – Con il suo ingresso in campo si alzano i ritmi e il Milan si rende subito pericoloso. Si mette a disposizione della squadra ma poi chiude con un po’ di nervosismo.

All. Pioli 5,5 – Dopo un primo tempo svogliato manda in campo i pezzi da 90 Ibra e Rebic e il Milan si accende, senza però riuscire a chiudere il match. Nel finale soffre tantissimo nonostante la superiorità numerica.

STELLA ROSSA

Borjan 6 – Non è chiamato a nessun intervento decisivo, a parte quello su Dalot, in cui si dimostra attento, così come nei tiri dalla distanza.

Gajic 6 – Non va in difficoltà con gli attaccanti rossoneri. Bene anche quando si sposta sull’esterno.

Pankov 5,5 – Dei tre centrali è quello che fatica di più ma il suo match è decisamente migliore rispetto a quello dell’andata.

Degenek 6,5 – La difesa della Stessa Rossa esce da San Siro, con un solo gol subito e il merito è anche suo.

Gobeljić 4 – E’ suo il tocco di mano che dà il rigore al Milan, poi si dimostra ingenuo prendendosi il secondo giallo con un fallo a centrocampo su Calhanoglu, che complica i piani dei serbi.

Srnic 5,5 – Fatica tra le maglie bianche del Milan. Il suo match dura così solo un tempo. Dal 45′ Petrovic 5,5 – Non riesce a dare l’apporto sperato, andando anche lui in difficoltà ma nel finale partecipa all’assalto ai rossoneri.

Sanogo 6,5 – Sfiora il 2 a 1, colpendo bene in spaccata ma trova un super Gigio che gli nega la gioia del gol.

Kanga 6,5 – Quantità e qualità per il centrocampista di Stankovic, che però finisce presto la benzina. Dal 69′ Katai 5,5 – Ha la palla buona della qualificazione ma non trova nemmeno la porta.

Ben 7 – Come all’andata è il più attivo. Corre tanto, mettendo in difficoltà la retroguardia rossonera. Il gol del pari è davvero di pregevole fattura e arriva dopo che colpisce l’incrocio dei pali. Dal 69′ Falco 6 – Partecipa all’assalto finale con la sua vivacità.

Ivanic 7 – E’ il calciatore di maggiore qualità dei serbi e lo dimostra anche stasera con l’assist illuminante per il gol di Ben e tante altre belle giocate. Dall’83’ Nikolic s.v.

Falcinelli 5,5 – Si sacrifica tanto per la squadra. Gioca di sponda ma non tira praticamente mai in porta. Dal 71′ Pavkov 6 – Entra ancora una volta bene in campo, mettendo in apprensione i centrali rossoneri ma Tomori lo tiene a bada bene.

All. Stankovic 6,5 – Non cambia atteggiamento. Se la gioca a viso aperto anche a San Siro. La sua squadra non molla mai, anche quando rimane in dieci e mette paura al Milan fino alla fine.

Manzano 6,5 – Negli episodi chiave risponde presente, giusto assegnare il rigore al Milan ed espellere Gobeljić.

TABELLINO

MILAN-STELLA ROSSA 1-1

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Dalot; Meïte, Kessie; Castillejo, Krunić, Çalhanoğlu; Leão. A disp.: A. Donnarumma, Tătărușanu; Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær; Díaz, Saelemaekers, Tonali; Ibrahimović, Rebić. All.: Pioli.

STELLA ROSSA (3-4-2-1): Borjan; Gajić, Pankov, Degenek; Gobeljić, Srnić, Sanogo, Kanga; Ben, Ivanić; Falcinelli. A disp.: Ćopić, Popović; Gavrić, Katai, Nikolić, Petrović; Falco, Krstović, Pavkov, Vukanović. All.: Stanković.

Arbitro: Manzano (SPA).

AMMONITI: 44′ Srnic (S), 63′ Ibrahimovic (M)

ESPULSIONI: 70′ Gobeljić (S)

GOL: 9′ Kessie su rigore (M). 24′ Ben (S)