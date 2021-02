Stefano Donati, collega di TeleLombardia, è intervenuto alla CMIT TV di Calciomercato.it ed ha parlato di calciomercato del Milan: dal sogno Andrea Belotti per i rossoneri al futuro di Ibrahimovic e Donnarumma

Intervenuto ai microfoni della CMIT TV di Calciomercato.it, Stefano Donati, giornalista di TeleLombardia, ha parlato del possibile arrivo di Andrea Belotti al Milan: “Non potendo andare a prendere giocatori con ingaggi importanti, secondo me Belotti è arrivato nel momento giusto per fare un po’ il salto di qualità, con tutto il rispetto per il Torino. Belotti mi sembra il giocatore ideale per questo Milan, l’attaccante giusto al posto giusto. C’è poi sempre l’incognita legata ad Ibrahimovic, io credo che in caso di qualificazione in Champions resterà di sicuro”.

Prosegue: “Credo che Belotti sia sul taccuino di Massara e Maldini e sia un’opzione possibile e fra le migliori in ottica mercato per la prossima stagione. Dal mio punto di vista, il Gallo sarebbe un passo in avanti per il reparto offensivo del Milan”.

Milan, Donati su Donnarumma: “Trattativa bloccata”

Su Donnarumma: “Il problema di Donnarumma è che la trattativa è completamente bloccata, le parti non si muovono. Purtroppo il coltello dalla parte del manico ce l’ha il portiere e credo che alla fine i rossoneri debbano accontentarlo. Se il Milan in estate dovesse essere fuori dalla Champions League come la mettiamo? Con Raiola io non metterei mai la mano sul fuoco, ma sappiamo tutti che la volontà del giocatore non è quella di lasciare il Milan”.