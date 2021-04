Calciomercato Juventus, Paratici lavora allo scambio con il Milan | I dettagli

La Juventus valuta le prospettive in ottica calciomercato e va a caccia di nomi e occasioni per la nuova rosa. Uno scambio con il Milan potrebbe decollare nelle prossime settimane

La Juventus è arrivata a un nuovo bivio della stagione. La partita contro il Napoli segue, infatti, i brutti passi falsi contro il Benevento e il Torino in campionato. Dopo l’eliminazione in Champions League per mano del Porto, ora la Vecchia Signora non può più sbagliare e già contro i partenopei la società si aspetta risposte importanti.

L’ipotesi dell’eventuale separazione con Andrea Pirlo resta forte, ma occhio anche alle prospettive per quanto riguarda il calciomercato. Come riporta quest’oggi ‘Repubblica’, al società non ha ancora sentito Fabio Paratici per il rinnovo di contratto, ma il dirigente continua a lavorare al prossimo calciomercato. L’obiettivo, per forza di cosa, non è solo rivoluzionare la rosa, ma anche sistemare i conti. La Juventus, infatti, deve mettere a segno circa un centinaio di plusvalenze e guarda anche in Serie A per alcuni interessanti scambi che potrebbero avere doppia valenza, tra campo e questioni economiche. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, giro di portieri in Serie A | Doppia ipotesi di scambio

Calciomercato Juventus, in piedi lo scambio tra Romagnoli e Bernardeschi: occhio a Calhanoglu

Proprio per questo motivo, i bianconeri hanno messo in piedi un interessante scambio tra Alessio Romagnoli e Federico Bernardeschi. L’esterno è stato provato in diverse occasioni nel ruolo di esterno basso, ma non ha convinto del tutto. Il difensore, invece, ha messo in fila diversi errori importanti nella parte centrale di stagione che l’hanno fatto retrocedere nelle gerarchie. Lo scambio potrebbe rigenerare entrambi e portare corpose plusvalenze.

Occhio, però, anche al futuro di Hakan Calhanoglu. Il rinnovo del trequartista con il Milan è in stallo e come vi abbiamo già riportato nelle ultime ore la pista che porta ai bianconeri va seguita con grande attenzione. Affari in piedi tra Juventus e Milan: scenari da valutare e che potrebbero decollare nei prossimi mesi.