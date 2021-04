Calciomercato Milan, sondaggi per Musso | Giro di portieri in Serie A

Il Milan potrebbe vivere dei mesi decisamente intensi in ottica calciomercato e per quanto riguarda il futuro della porta. Di seguito i nomi in ballo e i possibili intrecci in Serie A

La situazione relativa i portieri si preannuncia piuttosto movimentata in Serie A. Il Milan potrebbe esservi al centro con diverse prospettive pronte a smuovere completamente le prospettive. Va tenuto in considerazione per prima cosa il futuro di Gianluigi Donnarumma. Come vi abbiamo riportato nella giornata di ieri, il caso relativo il rinnovo del portiere della Nazionale non si ancora sciolto, con il PSG che resta sullo sfondo.

L’eventuale addio del portiere infiamma di conseguenza anche il mercato in entrata dei rossoneri e le ipotesi di certo non mancano. Va tenuta in grande considerazione, secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, la pista relativa Juan Musso. Il portiere dell’Udinese, infatti, è entrato anche nell’orbita rossonera. Ora il Milan è pronto all’affondo e ha già effettuato i primi sondaggi per l’estremo difensore. La valutazione che ne fa l’Udinese è di 25 milioni di euro almeno: i rossoneri si aggiungono, dunque, alla corsa al calciatore, per cui si sono già mossi altri club di Serie A.

Calciomercato Milan, intrecci per la porta: tutti pazzi per Musso

Per il portiere dell’Udinese si erano già fatte avanti Roma e Atalanta. I giallorossi partono da una valutazione di 20 milioni di euro e mettono sul piatto uno scambio con Diawara. Intanto, è sempre più in bilico il futuro di Pau Lopez che pare ormai ai titoli di coda della sua avventura in giallorosso. Per quanto riguarda la porta della Roma, vanno comunque osservate le piste che portano a Marco Silvestri e Alessio Cragno, per cui sarà decisiva la salvezza o meno del Cagliari.

L’Atalanta, in ogni caso, non ha intenzione di arrendersi nella corsa a Musso e propone un altro scambio: i nerazzurri potrebbero inserire il giovane Marco Carnesecchi nell’operazione per arrivare a Musso. Bisognerà capire, però, quale sapere la formula del trasferimento. Inoltre, l’Atalanta valuta le offerte in arrivo per Pierluigi Gollini, a cui potrebbe essere interessata proprio la Roma.