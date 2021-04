Calciomercato Milan, i rossoneri pensano a un ritorno e guardano all’Atalanta: trattativa difficile ma non impossibile

Il Milan si prepara a un finale di stagione più complesso del previsto, il margine sulle inseguitrici nella lotta Champions si è assottigliato notevolmente. Rossoneri chiamati a riprendere l’andatura per non vanificare una stagione fin qui comunque estremamente positiva. E che guardano al futuro, con i rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu da gestire e che non si sa a quali risvolti porteranno. In caso di addio del turco, occorrerebbe trovare un sostituto in termini di qualità e fantasia. E si ripensa al nome di un grande ex, letteralmente esploso in questa stagione: Matteo Pessina.

Calciomercato Milan, idea Pessina: partita a scacchi con l’Atalanta

All’Atalanta, Pessina ha trovato continuità, gol, assist e la maglia della Nazionale. Un centrocampista ormai completo, che farebbe davvero molto comodo. Non sarà facile, in ogni caso, arrivare a lui, come scrive la ‘Gazzetta dello Sport’. Il Milan non vuole forzare la situazione perché tra le due squadre balla il riscatto di Caldara, che potrebbe portare nelle casse rossonere 15 milioni di euro. Il difensore è stimato da Gasperini, ma per adesso ha giocato poco. Il prezzo di Pessina in ogni caso è tutto da fare, considerato che si sta ancora discutendo il rinnovo. E i nerazzurri potrebbero pensare di arrivarci per poi alzare la richiesta. Il Milan fruirà di uno scontro del 50% sulla rivendita, ma la quotazione minima di partenza potrebbe essere di almeno 20 milioni.